Италия: Gucci выступил колекцию против запрета абортов

Среда, 29 Май 2019 Италия Италия

Италия: Gucci выступил колекцию против запрета абортов

Gucci продемонстрировал во время показа круизной коллекции в Ватикане платье, на подоле которого были вышиты женские половые органы.

Изображение новинки итальянский модный дом разместил в своем Instagram.

Речь идет о платье кремового цвета с плиссированной юбкой, на которой бисером и пайетками вышита матка и яичники. В подписи к фотографии сказано, что таким образом креативный директор бренда Алессандро Микеле выступил против законов о запрете абортов, которые были приняты в нескольких штатах США.

В 2013 году Gucci совместно с Сальмой Хайек и Бейонсе основал Chime for change — некоммерческую организацию, которая занимается сбором средств для помощи женщинам в борьбе за гендерное равенство. Также бренд финансирует различные проекты в поддержку сексуальных и репродуктивных прав, материнского здоровья и свободы индивидуального выбора по всему миру.

В мае американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступая против закона о запрете абортов в Алабаме, США. На снимке 27-летняя Ратаковски позирует лицом к камере, прикрывая грудь рукой.

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