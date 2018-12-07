Италия: химикаты влияют на размер главного мужского органа

Расширение возможностей промышленности позволяет производить большой ассортимент продукции. Но это не значит, что вся она качественная и безопасная. Ученые изучили некоторые химические компоненты и пришли к неутешительному выводу, сообщает Мужской журнал MEN's LIFE.

Представители науки из Италии сделали заключение, что некоторые химические компоненты из бытовых предметов влияют на размер мужского члена. Ученые выяснили, что перфторуглероды воздействуют на количество тестостерона в организме.

Результат исследования оказался неожиданным. Вышеуказанные химические компоненты могут быть причиной того, что половой орган станет тоньше и даже короче. Такие последствия могут появиться не только у детей в период беременности матери. Негативный эффект возможен и у подростков, пишет napoli1.com.

Для получения сведений эксперты изучили физиологию молодых добровольцев-мужчин. В исследовании приняло участие 383 человека. Согласно проведенному исследованию, у мужчин, которые выросли в местах с плохой экологией, половые члены короче примерно на 13% и на 6% тоньше по сравнению с другими мужчинами.

Особенно негативное воздействие на мужчин оказывают перфторуглероды (ПФУ). Они содержатся в жидкостях для очистки автомобильных стекол, в упаковках, тарелках и стаканчиках из бумаги. Компоненты обнаружены в водоотталкивающей одежде и пене для тушения возгораний.

Также перфторуглероды содержатся в некоторых лекарствах, красках, косметике, очищающих средствах. Кроме того, вещества могут присутствовать в некоторых продуктах питания. В этом случае они особенно опасны, так как попадают в кровоток.

Дальнейшие изучения химического вещества ученые планируют продолжать. Однако уже сейчас понятно их негативное воздействие на мужчин. Чтобы снизить вероятность негативных последствий, лучше всего читать состав продукции перед покупкой.