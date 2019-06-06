Италия хочет собственную валюту

Четверг, 06 Июнь 2019 Италия Италия

Италия хочет собственную валюту

Такой мерой Рим хочет уменьшить государственный долг.

Идея принадлежит чиновникам, которых не устраивает нахождение страны в еврозоне.

Правящая партия предложила выпустить мини-векселя, или ВОТ (Buoni Ordinari del Tesoro), которые правительство могло бы использовать для погашения долгов перед компаниями, а рядовые граждане — для уплаты налогов. Стоимость их может составлять от 1 до 50 евро, пишет news.ru.

Однако, вряд ли эта идея может быть реализована: некоторые депутаты признались, что во время справочного голосования согласились с предложением, не вникая в его содержание.

News.ru уже писал о том, что Россия может оказаться в списке стран, которые, по мнению администрации США, манипулируют своей валютой для получения выгоды. Это произойдёт, если американский Минфин добавит Россию в существующий документ при расширении списка с 12 до 20 стран.

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