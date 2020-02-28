Италия: хорист театра Ла Скала излечился от коронавируса
Хорист миланского театра Ла Скала заявил, что излечился от коронавируса.
Недомогание он почувствовал 12 февраля. Позднее тесты подтвердили наличие коронавируса. Власти предупредили администрацию Ла Скала о необходимости принятия соответствующих карантинных мер.
Хорист рассказал, что сейчас его самочувствие в норме, а симптомы болезни практически отсутствуют, пишет regnum.ru.
По данным властей на 18:00 местного времени четверга, от коронавируса в Италии умерло 17 человек, еще 45 человек выздоровели. Всего подозрения на коронавирус есть у 650 граждан, 282 случая подтверждены. Большинство случаев были выявлены в северном регионе Ломбардия (Милан). 27 февраля миланские исследователи заявили о выявлении итальянского штамма коронавируса.