Италия и Австрия пострадали от наводнений

Четверг, 13 Июнь 2019 Италия Италия

Италия и Австрия пострадали от наводнений

На север Италии обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов.

Потоками смыло несколько дорог, передает телеканал "Россия 24". Эвакуированы сотни жителей и туристов, в том числе из окрестностей популярного озера Комо.

В некоторых районах выпал град. Не ходят поезда. Сведений о пострадавших пока нет, пишет vesti.ru.

Ливни с грозами стали причиной наводнения и в Австрии. Один человек погиб. В Инсбруке из-за паводка закрыли несколько мостов. Уровень воды в реках — самый высокий за последние 30 лет, и в ближайшие дни будет только расти.

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