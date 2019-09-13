Италия: Игуаин сменил свой номер после возвращения в «Ювентус»

Пятница, 13 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: Игуаин сменил свой номер после возвращения в «Ювентус»

Аргентинский нападающий футбольного клуба «Ювентус» Гонсало Игуаин рассказал о том, почему он сменил свой игровой номер после того как вернулся в состав команды.

Его слова приводит 13 сентября Goal.com.

Ранее, когда футболист в первый раз пришел в состав туринской команды в 2016 году, он играл под номером 9. Теперь, после возвращения в «Ювентус» из «Милана» и лондонского «Челси», где он играл на правах аренды в минувшем сезоне, 31-летний игрок взял себе номер 21, пишет regnum.ru.

Также он отметил, что таким образом берет свою дочь на каждый матч и это является выбором его сердца, который приносит ему удачу.

Отметим, в нынешнем сезоне Гонсало Игуаин сыграл за «Ювентус» в двух матчах итальянской Серии А и отметился в них одним голом.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья