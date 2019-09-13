Италия: Игуаин сменил свой номер после возвращения в «Ювентус»

Его слова приводит 13 сентября Goal.com.

Ранее, когда футболист в первый раз пришел в состав туринской команды в 2016 году, он играл под номером 9. Теперь, после возвращения в «Ювентус» из «Милана» и лондонского «Челси», где он играл на правах аренды в минувшем сезоне, 31-летний игрок взял себе номер 21, пишет regnum.ru.

Также он отметил, что таким образом берет свою дочь на каждый матч и это является выбором его сердца, который приносит ему удачу.

Отметим, в нынешнем сезоне Гонсало Игуаин сыграл за «Ювентус» в двух матчах итальянской Серии А и отметился в них одним голом.