Италия: «Интер» готов предложить за Бареллу 36 миллионов евро

Понедельник, 17 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: «Интер» готов предложить за Бареллу 36 миллионов евро

«Интер» готовит предложение по трансферу нападающего «Кальяри» Николо Бареллы.

Сообщается, что миланцы готовы предложить предложить за футболиста 40 миллионов евро, из которых четыре миллиона являются бонусами, которые вполне доступны. Еще 10 миллионов евро «Кальяри» получит, если «Интер» выиграет серию А или Лигу чемпионов, пишет news.sportbox.ru.

Ранее сообщалось, что «Кальяри» требует за свою звезду 50 миллионов евро.

В услугах 22-летнего игрока также заинтересованы «Милан» и «ПСЖ».

В субботу Барелла помог молодежной сборной Италии (U-21) обыграть Испанию (3:1) на чемпионате Европы, отдав две результативные передачи.

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