Италия: «Интер» и «Милан» построят новый футбольный стадион вместе

Руководители миланских футбольных клубов «Интер» и «Милан» достигли соглашения о совместном строительстве нового стадиона, передает Affari Italiani во вторник, 26 марта.

Как и предполагалось, новую арену будут строить рядом с действующей, которую оба клуба также используют вместе — на месте, где сейчас расположены парковки. Это позволит вести строительство, но продолжать играть на привычной арене, пишет regnum.ru.

Ранее руководители «Милана» предлагали построить новый стадион уже к 2023 году. Заявка в миланскую мэрию должна быть подана в течение следующей недели, 1−7 апреля.

Как сообщалось ранее, вместимость новой совместной арены «Интера» и «Милана» составит 60 тысяч зрителей (меньше, чем сейчас), стоимость строительства — 600 млн евро. После завершения строительства нового стадиона прежний будет снесен.