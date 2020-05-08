Италия: «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона

Об этом 7 мая сообщается на странице «Интера» в Twitter.

Проект состоит из двух вариантов строительства нового стадиона на месте старого «Джузеппе Меацца», от которого останутся только нижние трибуны.

Вместимость арены составит не более 60 тыс. мест. Рядом будет расположена зелёная зона, а также парк развлечений. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд евро, пишет regnum.ru.

Напомним, стадион «Сан-Сиро», на котором выступают оба миланских клуба, был открыт в 1926 году. В 1979 году его переименовали в честь итальянского футболиста Джузеппе Меацца.