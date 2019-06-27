Италия: «Интер» предлагает 10 миллионов евро за аренду Лукаку

Четверг, 27 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: «Интер» предлагает 10 миллионов евро за аренду Лукаку

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии.

Нападающий »Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку с большой долей вероятности этим летом переберется в чемпионат Италии, сообщает gazeta.ru.

Как стало известно Sky Sports, в ближайшие дни «нерадзурри» сделают предложение «красным дьяволам» о трансфере бельгийца. Ожидается, что «Интер» хочет арендовать Лукаку с правом обязательного выкупа за 60 млн евро.

В завершившемся сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах всех турниров в составе «Манчестер Юнайтед». Он стал автором 15 забитых мячей и смог отдать четыре результативные передачи. Соглашение Лукаку с «МЮ» истекает летом 2022 года.

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