Италия: «Интер» предлагает 10 миллионов евро за аренду Лукаку

Нападающий »Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку с большой долей вероятности этим летом переберется в чемпионат Италии, сообщает gazeta.ru.

Как стало известно Sky Sports, в ближайшие дни «нерадзурри» сделают предложение «красным дьяволам» о трансфере бельгийца. Ожидается, что «Интер» хочет арендовать Лукаку с правом обязательного выкупа за 60 млн евро.

В завершившемся сезоне бельгиец принял участие в 45 матчах всех турниров в составе «Манчестер Юнайтед». Он стал автором 15 забитых мячей и смог отдать четыре результативные передачи. Соглашение Лукаку с «МЮ» истекает летом 2022 года.