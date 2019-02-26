Италия: «Интер» представил специальную форму на дерби с «Миланом»

Миланский «Интер» представил специальную форму, в которой команда будет играть в дерби с «Миланом». Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Футболка разработана совместно с Nike в честь 20-летия сотрудничества футбольного клуба и компании, пишет regnum.ru.

Отмечается, что футболка выполнена в дизайнах 10 форм из наиболее успешных сезонов «Интера» последних 20 лет. Среди них сезоны 1998/99, 2009/10, 2013/14 и другие.