Италия: интерактивный музей запахов во Флоренции

Пятница, 02 Август 2019 Италия Италия

Италия: интерактивный музей запахов во Флоренции

Автором проекта выступил Лоренцо Виллорези – известный парфюмер, обладатель престижных международных премий.

2 августа интерактивный музей запахов распахнет свои двери для посетителей во дворце флорентийской семьи XV века на Виа деи Барди. Здесь сейчас находится бутик итальянского парфюмера.

Речь идет о трехуровневом пространстве, площадь которого составляет тысячу квадратных метров. В здании будут размещены обонятельные стенды, учебные аудитории, и просторные террасы, а также внутренний сад с растениями со всего мира.

Посетители музея смогут выслушать интереснейший рассказ гидов о парфюмерной терминологии, которой пользуются профессионалы, описывая запах (свежий, сладкий или пряный). Кроме того, экскурсоводы помогут разобраться в методах извлечения ароматов (настойка, дистилляция, экстракция и энфлюраж).

Центральным объектом музея станет Osmorama – «библиотека запахов», в которой собраны эфирные синтетические масла и ассортимент ингредиентов нового поколения. Здесь посетители получат возможность не только полюбоваться ароматической коллекцией, но и вдохнуть эссенции и масла в чистом виде при помощи специальных обонятельных стендов, ощутив ароматы срезанной травы, пресной воды, свежесобранного риса басмати и другие.

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