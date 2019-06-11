Италия: Иско и Марсело могут перейти из "Реала" в "Ювентус"

По информации источника, помимо Иско и Марсело руководство туринского клуба заинтересовано в услугах еще двоих футболистов "Реала" - Хамеса Родригеса и Дани Себальоса.

Ранее AS сообщил, что после подписания контрактов с полузащитником лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эденом Азаром и нападающим "Бенфики" и сборной Сербии Лукой Йовичем "Реал" в ближайшее трансферное окно должен продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы соответствовать правилам финансового fair-play (FFP).

В июле 2018 года из "Реала" в "Ювентус" перешел Криштиану Роналду и в первом же сезоне помог туринскому клубу выиграть чемпионат Италии, пишет РИА Новости.