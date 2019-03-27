Италия: из Рима уберут кафе на колесах

Кассационный суд отклонил ходатайство их владельцев, пытавшихся оспорить соответствующее решение римских властей. Свое удовлетворение по этому поводу выразила мэр Рима Вирджиния Раджи в Twitter.

"Мы продолжим действовать в интересах сохранения красоты убранства и соблюдения законности в нашем городе", - написала градоначальник, поблагодарив своего предшественника Иньяцио Марино за то, что он инициировал меры по улучшению облика римских улиц.

Малогабаритные автобусы с водой, газированными напитками и бутербродами можно увидеть на всех основных туристических маршрутах итальянской столицы. В том числе они располагаются в пешеходных зонах. Работают в них, как правило, иностранцы, выходцы из стран Юго-Восточной Азии. При этом цены на продукцию в два раза выше, чем в стационарных барах, а качество бутербродов оставляет желать лучшего. Тем не менее, такие палатки на колесах удобны для многочисленных туристов, пишет ТАСС.

Высшая судебная инстанция Италии постановила, что городские власти обладают полным правом "переносить любую торговлю от мест, представляющих историческую и культурную ценность". Таким образом судьи отклонили ходатайство семьи Альфьеро Тредичине, которой принадлежит сеть передвижных торговых точек. Однако в постановлении суда отмечается, что подобные "забегаловки" не запрещаются. Римские власти в ближайшее время должны определить места, где будет позволено торговать с колес при наличие соответствующей лицензии.

Ранее римская мэрия приняла решение о запрете на проезд по историческому центру больших туристических автобусов, которые также портили облик города и осложняли движение.