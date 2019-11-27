Италия: из Ростова-на-Дону в Милан откроют прямой авиарейс

Среда, 27 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: из Ростова-на-Дону в Милан откроют прямой авиарейс

Возможность прямого авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Миланом будет проработана в ближайшее время.

В ходе встречи губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Ломбардии Аттилио Фонтана обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений между регионами, пишет regnum.ru.

«Нашим регионам необходимо найти точки соприкосновения в научной сфере, культурной, в реализации бизнес-проектов. По одному из затронутых вопросов мы договорились о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом», — сообщил Голубев.

Фонтана отметил, что и Ломбардия, и Ростовская область — это не только передовые промышленные центры, но и привлекательные регионы с точки зрения туризма.

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