Италия: из Ростова-на-Дону в Милан откроют прямой авиарейс

В ходе встречи губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Ломбардии Аттилио Фонтана обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений между регионами, пишет regnum.ru.

«Нашим регионам необходимо найти точки соприкосновения в научной сфере, культурной, в реализации бизнес-проектов. По одному из затронутых вопросов мы договорились о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом», — сообщил Голубев.

Фонтана отметил, что и Ломбардия, и Ростовская область — это не только передовые промышленные центры, но и привлекательные регионы с точки зрения туризма.