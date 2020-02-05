Италия: из-за коронавируса доходы римских отелей снизятся на треть

Среда, 05 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: из-за коронавируса доходы римских отелей снизятся на треть

Из-за коронавируса доходы владельцев итальянских и, прежде всего, римских отелей могут снизиться на 30%.

Об этом заявил во вторник, 4 февраля, глава национальной туристской ассоциации Марко Мисискья, передает regnum.ru.

Отельеры уже подсчитывают потери, ведь жители КНР из-за прекращения авиационного сообщения между Китаем и Италией не только прекратили прибывать в страну, но и начали отказываться от более поздних бронирований.

Авиасообщение с КНР прекращено властями Италии на неопределенный срок, ситуация осложняется тем, что в прежние годы значительный поток туристов из Китая был именно в зимние месяцы, добавил глава ассоциации.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)