Италия: из-за коронавируса Рим лишился 30% бронирований

Эпидемия уже обошлась местным гостиничным структурам в тысячи отмен бронирований: согласно последним данным, отельеры потеряли более 50 млн евро.

«Обычно в феврале в Риме по крайней мере каждый четвертый турист из Китая, поскольку для них в этот период наступает Новый год», - объясняет президент Cna Turismo Марко Мисискья.

Чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение шести месяцев, и, как следствие, прекращение авиасообщения с Китаем грозит нанести тяжелый удар экономике столицы, пишет euromag.ru.

Научно-исследовательский институт «Демоскопика» прогнозирует сокращение числа туристов примерно на 700 000 человек и падение доходов области на 765 млн евро.

Удар по отелям, барам и ресторанам будет серьезным. «Китайский туризм изменился, и по расходам на душу населения он сопоставим с американским, - заключает Марко Мискья, - Рим является одним из самых важных направлений в Европе, как Париж и Лондон».