Италия: из-за крушения поезда отменяют и переносят другие рейсы

Четверг, 06 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: из-за крушения поезда отменяют и переносят другие рейсы

Из-за железнодорожной катастрофы под Миланом утром в четверг, 6 февраля, были и отменены и перенесены несколько десятков других рейсов.

Специалисты железнодорожной компании «сдвигают» расписание таким образом, чтобы отправить все рейсы с использованием имевшихся временных промежутков между ними.

Как сообщалось ранее, на борту «Красной стрелы», следовавшей из Милана в Салерно и потерпевшей крушение в районе Лоди, было 28 пассажиров, а также несколько машинистов и проводников. В результате происшествия погибли два машиниста, был ранен 31 человек, пишет regnum.ru.

Причины происшествия устанавливаются. Основная рабочая версия трагедии — проблема с переводом дорожных стрелок.

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