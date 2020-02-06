Италия: из-за крушения поезда отменяют и переносят другие рейсы

Специалисты железнодорожной компании «сдвигают» расписание таким образом, чтобы отправить все рейсы с использованием имевшихся временных промежутков между ними.

Как сообщалось ранее, на борту «Красной стрелы», следовавшей из Милана в Салерно и потерпевшей крушение в районе Лоди, было 28 пассажиров, а также несколько машинистов и проводников. В результате происшествия погибли два машиниста, был ранен 31 человек, пишет regnum.ru.

Причины происшествия устанавливаются. Основная рабочая версия трагедии — проблема с переводом дорожных стрелок.