Италия: из-за мощного наводнения людей вывозят на вертолетах

Вторник, 05 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: из-за мощного наводнения людей вывозят на вертолетах

На Ломбардскую низменность, в северной Италии, после обильных снегопадов стремительно пришло мощное наводнение.

Север Италии уходит под воду. На смену снегопадам пришло мощное наводнение. Пострадали несколько населенных пунктов близ Болоньи, передает «МИР 24». Экстренные службы проводят эвакуацию. Людей вывозят из опасной зоны на вертолетах. Стихия обрушилась на Паданскую равнину так стремительно, что застала врасплох многих водителей. Люди часами стоят в пробках, пишет napoli1.com.

От большой воды в эти дни страдает и Босния, пишут СМИ. Резкое потепление до плюс 15 градусов спровоцировало паводок.  Наводнение пришло и в Австралию. На северо-восточном побережье затопило город Таунсвилл. Для спасения жителей были мобилизованы силы ВВС и армии. Закрыты госучреждения, детские сады и школы. Частично прекращена подача электроэнергии.  Служба спасения и полиция патрулируют затопленные улицы. Жителей просят не покидать свои дома до прибытия военных.  

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