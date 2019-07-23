Италия: из-за пожара отменили поезда Неаполь - Милан и Рим - Флоренция

Вторник, 23 Июль 2019 Италия Италия

Италия: из-за пожара отменили поезда Неаполь - Милан и Рим - Флоренция

В понедельник утром из-за пожара на путях недалеко от Флоренции было отменено движение поездов Флоренция -  Рим и Милан - Неаполь. 

Пассажиры междугородних железнодорожных поездов между итальянскими городами Флоренция и Рим оказались в затруднительном положении из-за пожара на путях недалеко от Флоренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

Как отмечается, около 50 скоростных поездов отменили на станции Санта-Мария-Новелла во Флоренции в понедельник утром в связи с инцидентом. Местные СМИ утверждают, что пожар в трансформаторной комнате у Ровеццано на окраине Флоренции устроили анархисты. В Риме сообщалось о задержке до трех часов в главном вокзале Термини. Также о задержках сообщали в Турине, Милане и других городах. Полиция заявила, что поджог мог быть "демонстративной акцией" анархистской группы во время судебного процесса во Флоренции против 28 анархистов за различные преступления против общественного порядка, пишет napoli1.com.

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