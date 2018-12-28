Италия: из-за землетрясения в Сицилии введут режим ЧП

28 декабря в регионах Сицилии, пострадавших от землетрясения, будет объявлен режим чрезвычайного положения, заявил в четверг, 27 декабря, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информагентство Ansa. Введение режима ЧП позволит местным властям получить средства для необходимых работ и помощи пострадавшим, сказал вице-премьер, пишет napoli1.com.

По последним данным, число пострадавших составляет 28 человек, большинство из них отделались легкими травмами. Около 320 человек были вынуждены покинуть свои дома, их разместили в четырех отелях.