Италия: из-за землетрясения в Сицилии введут режим ЧП

Пятница, 28 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: из-за землетрясения в Сицилии введут режим ЧП

Луиджи Ди Майо заявил, что в пятницу будет объявлен режим чрезвычайного положения на острове Сицилия, в связи с землетрясением на севере провинции Катания.

28 декабря в регионах Сицилии, пострадавших от землетрясения, будет объявлен режим чрезвычайного положения, заявил в четверг, 27 декабря, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, передает сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информагентство Ansa. Введение режима ЧП позволит местным властям получить средства для необходимых работ и помощи пострадавшим, сказал вице-премьер, пишет napoli1.com.

По последним данным, число пострадавших составляет 28 человек, большинство из них отделались легкими травмами. Около 320 человек были вынуждены покинуть свои дома, их разместили в четырех отелях. 

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