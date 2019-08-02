Италия: изменения в правилах приема пациентов в отделения неотложной помощи

В Италии решили изменить правила приема пациентов в отделение неотложной помощи, преследуя три приоритетные цели: избегать несоответствий при приеме, сократить время ожидания и повысить безопасность выписки. Новая система, получившая одобрение в каждом из регионов, должна быть запущена в течение 18 месяцев.

В новой системе выбор тяжести случаев будет основан на пяти числах и цветах: 1 - красный, для экстренного, немедленного вмешательства; 2 - оранжевый, прием в срочном порядке, в течение 15 минут; 3 - синий, прием в течение 60 минут; 4 - зеленый, прием в течение 120 минут; 5 - белый, для не срочных случаев, с приемом в течение 240 минут.

Еще одним новшеством является создание так называемой зоны "see and treat": здесь медсестры со специальной подготовкой будут принимать пациентов с несерьезными стандартными травмами, с целью снижения переполненности в отделении неотложной помощи. Также планируется область для краткосрочного наблюдения: в этом случае цель состоит в том, чтобы уменьшить количество неоправданных поступлений и повысить безопасность выписки из отделения неотложной помощи.