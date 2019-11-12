Италия: изучен вред веществ в составе пищевых упаковок

Вторник, 12 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: изучен вред веществ в составе пищевых упаковок

Научные специалисты из Падуанского университета сообщили, что присутствующие в составе пищевых упаковок вещества при попадании в человеческий организм способны привести к непоправимым последствиям.

 Среди них эксперты назвали бесплодие и выкидыши.

Группа ученых на протяжении длительного периода времени занималась изучением состава пищевых упаковок. Оказалось, что в них очень много перфторалкильных веществ. Исследование данных веществ показало, что они способны воздействовать на гормональную функцию прогестерона, женского гормона, который функционирует на уровне матки. Данное воздействие считается негативным, поскольку происходят нарушения репродуктивной функции у женщин. Наиболее часто фиксируют изменения менструального цикла, эндометриоз, выкидыши, преждевременные роды и даже недостаточный вес при рождении ребенка, пишет goroday.ru.

Авторы исследования отмечают, что изучение перфторалкильных веществ указывает на острую необходимость поисков выведения их из организма.

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