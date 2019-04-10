Италия: как именно витамин D укрепляет здоровье

Способствует потере лишнего веса. Согласно одному из исследований, опубликованных журналом British Journal of Nutrition, употребление продуктов питания, содержащих витамин D, помогает людям худеть. Это малоизвестные полезные свойства витамина, в отличие от его влияния на здоровье костей.

Уменьшает уровень депрессии. Витамин D играет значительную роль в регулировании нашего настроения и уменьшении депрессивных симптомов. Таковы результаты масштабного по объемам клинического исследования, опубликованные в Journal of Internal Medicine, пишет medikforum.ru.

Снижает риск сердечной недостаточности. «Солнечный» витамин действительно уменьшает процесс рубцевания сердечной ткани, который приводит к смертельно опасной сердечной недостаточности. Это еще одна важная причина для того, чтобы следить за показателями данного витамина.

Предотвращает утрату плотности костей. Витамин D критически важен для регулирования кальция и сохранения уровня фосфора в организме. Два этих минерала отвечают за минеральную плотность костей. Чем ниже данный показатель, тем выше риск переломов и остеопороза.