Италия: камеры будут проверять документы

Среда, 15 Сентябрь 2021 Италия

Италия: камеры будут проверять документы

В Милане «умные» камеры будут проверять документы у автомобилистов.

В Милане появятся «умные» камеры, которые будут автоматически проверять права, регистрацию и страховку у автомобилистов. Камеры установят на крышах патрульных машин. Они будут автоматически сканировать все проезжающие мимо автомобили и определять, в порядке ли документы автовладельцев.

Проверять информацию о документах система будет по государственным номерам автомобиля. За доли секунд она сможет найти данные в различных базах.

Если система обнаружит нарушение, она автоматически передаст информацию постовым.
Автолюбителям с проблемами в документах грозят крупные штрафы. Например, за отсутствие страховки им придется заплатить 866 евро.

С помощью новой системы в Милане хотят приблизиться к выполнению цели программы Евросоюза European Vision Zero, согласно которой число жертв на европейских дорогах к 2030 году должно сократиться до нуля.

С этой же целю в этом году в Милане установили «умные» светофоры, которые будут штрафовать тех, кто проезжает «на красный».

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