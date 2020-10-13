Италия: канадка вернула украденные артефакты

Вторник, 13 Октябрь 2020 Италия Италия

Италия: канадка вернула украденные артефакты

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, испугавшись проклятия.

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья.

Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.

Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. "Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье", - написала она.

Женщина добавила, что она усвоила урок и просит "прощения у Бога". "Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы", — призналась она. — В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких".
Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели "много негативной энергии <...> связанной с этой землей". Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.

Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году, пишет РИА Новости.
"Мы взяли их, не думая о боли и страданиях, которые бедные люди испытали во время извержения Везувия и ужасной смерти, — писали они. — Мы сожалеем. Пожалуйста, простите нас за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром". За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.

Но некоторые воры пытались продать "части Помпей" онлайн. В 2015 году камень, извлеченный из руин в 1958 году, был выставлен на eBay.

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