Италия: кладбище времен Рима нашли в Англии

Обнаруженные останки могли быть захоронены примерно в 43 году н.э. В каждой из могил находились тела взрослых и детей. С ними также нашли различные ценные вещи, в том числе посуду и украшения, написала газета Daily Mail.

По мнению археологов, особенностью находки является необычная форма захоронений. Могилы были сделаны в скале и облицованы камнем, чтобы придать им форму гробов. Каждая из них имела сверху свою собственную плоскую плиту, пишет euromag.ru.

Ученый Стив Мембери пояснил изданию, что захороненные таким образом люди могли иметь весомый статус в обществе в свое время. Он добавил, что находка говорит об использовании римских практик при похоронах, в частности традиции подношения ценных для усопшего вещей и захоронения его вместе с ними.

Из-за открытия строительство школы, рассчитанной на 420 учеников, отложили на месяц.

Римская армия во главе с Юлием Цезарем высадилась в Великобритании в 55 году до н.э., однако встретила сопротивление со стороны местного населения и была вынуждена покинуть остров. В 43 году н.э. римляне во главе с Авлом Плавтием заняли юго-восток Британии. Окончательно римское присутствие в Великобритании завершилось в 410 году н.э.

В конце декабря прошлого года стало известно, что строители обнаружили более 1 млн археологических находок во время подготовительных работ при строительстве Крымского моста. Общая площадь раскопок достигла более 56 га.