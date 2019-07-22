Италия: кофе за 950 евро

Понедельник, 22 Июль 2019 Италия Италия

Италия: кофе за 950 евро

Туристов в Венеции оштрафовали за довольно странное поведение.

Двое немецких туристов готовили утренний кофе с помощью газовой горелки прямо на ступеньках моста Риальто – одной из главных достопримечательностей Венеции.

Этот кофе обошелся им крайне дорого: полицейские пресекли правонарушение и выписали штраф – 950 евро, пишет 24tv.ua.

Судьба кофе, который приготовили на историческом мосту немецкие туристы и за который заплатили почти тысячу евро, неизвестна. Об этом написало издание BBC.

Массовый туризм является и давней проблемой Венеции, и ее основным источником доходов (город ежегодно посещает не менее 30 миллионов туристов). Однако местные жители недовольны ситуацией из-за, в частности, шумной толпы, высоких цен на жилье, оттока молодежи из города.

Поэтому местная власть ввела закон о ряде правонарушений в сфере общественного порядка. Например, запретили пикники в определенных местах, запретили ходить без рубашки в общественных местах, а еще и ввели туристический налог в 10 евро.

Впрочем, никакие ограничения не остановили пару берлинских туристов в возрасте 32 и 35 лет. Полиция заметила их (по подсказке внимательных прохожих) за процессом приготовления кофе на газовой горелке у подножия моста Риальто – старейшего из четырех мостов на Гранд-канале.

Туристов не задержали за правонарушение. Только выписали штраф на 950 евро и "предложили" выехать из города.

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