Италия: количество преступлений в стране снизилось на 9%

Четверг, 16 Май 2019 Италия Италия

Италия: количество преступлений в стране снизилось на 9%

Количество убийств снизилось на 15%.

В первом квартале 2019 года общее число зарегистрированных в Италии преступлений снизилось на 9,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в МВД страны в четверг, 16 мая, передает Il Messaggero.

Количество убийств, покушений на убийства и случаев сексуального насилия снизилось на 15%, пишет regnum.ru.

В министерстве отметили, что благодаря сокращению расходов на содержание мигрантов были сэкономлены около 400 млн евро, эти средства были направлены на создание новых рабочих мест в органах правопорядка и пожарной службе.

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