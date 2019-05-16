Италия: количество преступлений в стране снизилось на 9%

В первом квартале 2019 года общее число зарегистрированных в Италии преступлений снизилось на 9,2% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в МВД страны в четверг, 16 мая, передает Il Messaggero.

Количество убийств, покушений на убийства и случаев сексуального насилия снизилось на 15%, пишет regnum.ru.

В министерстве отметили, что благодаря сокращению расходов на содержание мигрантов были сэкономлены около 400 млн евро, эти средства были направлены на создание новых рабочих мест в органах правопорядка и пожарной службе.