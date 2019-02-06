Италия: комитет сицилийских родителей создадут парк без интернета

На Сицилии появится первая игровая площадка, где запретят использование интернета: такова идея комитета сицилийских родителей, намеревающихся создать первый в Италии парк "без Facebook". Проект станет реальностью в Балестрате, провинция Палермо, сообщает napoli1.com.

Парк будет построен во дворе начальной школы и будет доступен каждому. Вскоре будет произведена закладка первого камня, благодаря поддержке местной администрации, которая профинансировала проект стоимостью около 80 тысяч евро.

Там будут дежурить волонтеры, которые займутся контролем: "хитрецы", которые не соблюдают запрет, получат символический штраф (средства будут направляться на финансирование инициатив солидарности). "Если вы идете на прогулку с ребенком, вы должны уделять ему время", – считают разработчики игровой зоны.

На входе в парк будет установлен шкафчик для хранения телефонов, планшетов и электронных устройств, а вышеупомянутый секундомер будет измерять, как долго посетители смогли провести без Интернета, наслаждаясь только красотой природы.