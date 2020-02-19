Италия: компания Fiat остановила выпуск компактвэнов 500L

Об этом сообщает Automotive News.

Дефицит комплектующих из Китая связан с эпидемией нового коронавируса.

О том, что Fiat может приостановить изготовление автомобилей на одном из своих заводов в Европе ранее предупреждал глава итало-американского концерна Майк Мэнли. Теперь стало известно, что заводские линии в Крагуеваце остановлены из-за нехваткой комплектующих для аудиосистем Fiat 500L, которые доставляют из КНР.

Отмечается, что выпуск компактвэна будет возобновлен до конца февраля текущего года, пишет regnum.ru.

Ранее компания Nissan заявила, что может приостановить в марте 2020 года выпуск своих моделей на автопредприятии в Санкт-Петербурге из-за простоя на заводах по выпуску деталей в КНР. Там ввели вынужденные каникулы после вспышки нового коронавируса.