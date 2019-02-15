Италия: концерт ко Дню защитника Отечества в РЦНК
Праздничный концерт по случаю Дня защитника Отечества состоится 20 февраля в 19:00 в Российском центре науки и культуры в Риме.
Солисты Воронежского театра оперы и балета исполнят военные и другие известные песни.
Светлана Андреева (концертмейстер) закончила Нижегородскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки по классу фортепиано, с 1985 года работает в Воронежском театре оперы и балета, ведущий концертмейстер по вокалу. Светлана ведет активную концертную деятельность, выступая как в России, так и за рубежом. В 2010 году присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Оксана Шапошникова (колоратурное сопрано) окончила Воронежскую государственную академию искусств. В 2008 году была приглашена солисткой в Воронежский театр оперы и балета. В репертуар солистки входят камерно-вокальные произведения, народные песни, произведения современных отечественных и зарубежных композиторов. Сотрудничает с академическим симфоническим оркестром и губернаторским духовым оркестром Воронежской областной филармонии.
Евгений Белов (тенор) – выпускник Воронежского музыкального колледжа им. Ростроповичей. С 2007 году вокалист Воронежского государственного театра оперы и балета. За время работы в театре исполнил множество ведущих теноровых партий в опереттах и мюзиклах. Ведет активную концертную деятельность, выступает на концертных площадках городов России, Бельгии, Венгрии, Польши, Словакии, Франции и др.