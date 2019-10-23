Италия: концерт стипендиатов Международного Фонда В.Спивакова

Юные дарования исполнят произведения Н. Паганини, С. Рахманинова, Д. Россини и П. Чайковского.

Вход свободный.

Софья Меньшикова – обладатель Гран-при и лауреат первых премий международных конкурсов в Австрии, Германии, Италии, Литве и России. Особо значима победа Софьи на Международном конкурсе пианистов им.Р.Шумана в Дюссельдорфе в марте 2019года. В мае этого года Софья выступила в знаменитом концертном зале Нью-Йорка – Карнеги Холл.

Валерия Абрамова – дважды дипломант Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», победитель Международного конкурса им. С.Савшинского, им.Г.Свиридова, а также Международного Конкурса исполнителей им. Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Скрипачка выступает сольно и в составе оркестра на известных сценах мира, в филармонических залах Германии, Австрии, Италии, Сингапура, Китая, Южной Кореи, Литвы.

Рута Вайткуте – победительница национальных и международных конкурсов (Англия, Беларусь, Италия, Литва, Польша, Словакия, США, Швейцария, Швеция и Эстония). Она активный участник мастер-классов легендарного Маэстро Сэра Джеймса Галвэй и Леди Джинни Галвэй (Бриоско, Италия), профессора Энрико Сартори (Турин, Италия). В составе

Всероссийского юношеского симфонического оркестра Ю.Башмета Рута играла на церемонии открытия чемпионата мира по футболу, проводимого в России в 2018 г.