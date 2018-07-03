Италия: концерт в РЦНК

Вторник, 03 Июль 2018 Италия Италия Италия Популярные материалы Досуг

Италия: концерт в РЦНК

День любви, семьи и верности в РЦНК.

5 июля в 19:00 в День семьи, любви и верности, который приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, в Российском центре науки и культуры в Риме состоится праздничный концерт лауреата российских и международных конкурсов Екатерины Мармило и откроется фотовыставка детских и семейных фотографов «BICFP FAMILY EXPO 2018».

Российско-итальянским семейным парам, прожившим в браке более 25 лет, будут вручены общественные награды, учрежденные Организационным комитетом по празднованию Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации, возглавляемым супругой Председателя Правительства Российской Федерации Светланой Медведевой.

Лучшие произведения классической музыки, посвященные теме любви и семьи, прозвучат в исполнении Екатерины Мармило - уникальной певицы, обладающей неповторимым голосом, высоким уровнем мастерства и профессионализмом выпускницы Российской академии музыки им. Гнесиных. Екатерина приняла участие в вокальных мастер-классах таких известных российских мастеров как Валентина Левко, Ирина Богачева, Елена Образцова, а также выдающихся европейских и американских певцов и педагогов - Грейс Бамбри, Мирелла Френи, Рамон де Андрес.

Международные фотовыставки BICFP уже 8 год покоряют мир и представили свои экспозиции в России, Австрии, Германии, Израиле, Испании, Италии, Китае и Чехии. На выставке в РЦНК будут представлены работы фотографов из разных стран, с различными культурными истоками и традициями, которые покажут свое представление о семье, свой взгляд на важнейшее и ценное в этом мире.

Вход свободный при наличии мест в зале. Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на мероприятие будет нельзя.

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