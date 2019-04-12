Италия: концерт в римском РЦНК к Году театра в России

Лучшие арии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая Дама» П.Чайковского, «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова, а также многочисленные романсы исполнили лауреаты международных конкурсов Кира Крылова (меццо-сопрано) и Екатерина Анапольская (сопрано) под аккомпанемент Анны Хоменя (фортепиано).

Гости РЦНК увидели настоящий спектакль, в который превратили свое выступление талантливые певицы, и долго провожали их громкими овациями.

Кира Крылова окончила музыкальный колледж им. Шнитке по классу хоровое дирижирование, затем Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу академическое пение. Стажировалась в Центре оперного пения под руководством Галины Вишневской. В настоящее время – солистка «Гофман-хор».

Екатерина Анапольская музыкальное образование получила в Краснодарском музыкальном училище и Московском педагогическом университете по классу теории и истории музыки, фортепиано и дирижирования. Уехав во Францию, продолжила образование как музыковед в парижской Сорбонне, защитив докторскую диссертацию. Повышение вокального мастерства прошла, занимаясь с Лучаной Серра (преподаватель миланской Академии театра Ла Скала) и Анной Ренхадт (экс-директор Оперной студии Парижской национальной оперы).

Выступала на сценах театров Италии и Франции. Екатерина является создателем и артистическим директором Русского хора Парижа «Знамение».

Анна Хоменя в 2010 г. окончила музыковедческий факультет Санкт-Петербургской консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (класс проф. А.Климовицкого), в 2013 г. – фортепианный факультет (кафедра органа и клавесина, класс Т.Чаусовой, Д.Зарецкого – орган, Е.Серединской – клавесин). В 2017 году А.Хоменя завершила обучение в Парижской консерватории по специальностям «орган» (класс проф. Кристоф Манту) и «клавесин» (класс проф. Неэль Спит). Анна ведет активную творческую и концертную жизнь во Франции и за ее пределами.