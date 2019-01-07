Италия: концерты белорусских артистов в честь Рождества

Концерты на православное Рождество и на Старый Новый год с участием белорусских музыкантов начали проводиться в 2010 г. и уже стали прекрасной традицией для жителей Сардинии, являясь в то же время настоящим рождественским подарком к православным праздникам для белорусов, а также других представителей многочисленной диаспоры постсоветского пространства в этом автономном регионе Италии.

Мероприятия проводятся под патронажем Посольства Республики Беларусь в Италии при поддержке Почетного Консульства РБ в Кальяри

Благодаря успешному выступлению в прошлом году, когда белорусскому ансамблю удалось покорить местную публику, музыкальный коллектив из Бобруйска «Musik Kvatro» в этом году вновь выступит на Сардинии: 10 января в г. Иглесиас (город-побратим Бобруйска), 11 января в г.Альгеро, 12 января в г.Сассари и, наконец, 13 января в г.Кальяри – столице Сардинии.

На всех концертах будут присутствовать мэры этих итальянских городов, a в столице г.Кальяри 13 января приветственное слово на открытии такого значимого мероприятия будет предоставлено представителям Президиума Регионального Правительства, Президиума Сардинского Парламента, Мэрии города Кальяри, а также представителям Православной Церкви Московского Патриархата и Католической Церкви, Почетному консулу Республики Беларусь.

Ансамбль из г. Бобруйска выступит в следующем составе: Ольга Авсейко (сопрано, солистка), Сергей Митченков (скрипка, вокал), Валерий Наркевич (бас), Евгений Гиршин (фортепиано, ударные инструменты, вокал), Александр Ефимук (балалайка, гитара, вокал).

Коллектив имеет богатый репертуар, включающий произведения различных стилей и жанров, который с приходом талантливой вокалистки Ольги Авсейко ещё больше расширился, добавились обработки народных мелодий разных стран, современные популярные композиции.

Находясь в постоянном творческом поиске, ансамбль «Music Kvatro» неизменно привлекает внимание слушателей великолепным исполнением, мастерским владением искусством музыкальной импровизации и артистичностью его участников.

В этом году по случаю проведения данных концертов и рождественских праздников студенты кальяританского лицея Пачинотти снимут короткометражный фильм под названием «Рождество наступает дважды». Проект этой группы студентов был удостоен премии Региона Сардиния и впоследствии некоторые из них посетят Беларусь для ознакомления с различными религиозными и культурными традициями этой страны.