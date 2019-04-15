Италия: кондитеры Неаполя испекли пирог весом 306 кг

Понедельник, 15 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: кондитеры Неаполя испекли пирог весом 306 кг

Кондитеры Gran Caffè Gambrinus, исторического кафе Неаполя, испекли пирог "Пастьера Наполетана", вошедший в рекорд Гиннеса.

С его весом 306 кг и диаметром 2,10 метра этот пирог был официально признан самым гигантским из когда-либо приготовленных в мире.

Кондитеры исторического Gran Caffè Gambrinus в Неаполе постарались на славу: 60 кг рикотты, 60 кг сахара, 60 кг пшеницы, 600 яиц (36 кг), 25 литров молока, 25 кг апельсиновых кубиков потребовалось им лишь только для замеса начинки для традиционной неаполитанской пастьеры в варианте мега, пишет napoli1.com.

В то время как для приготовления теста, которого понадобилось около 40 кг теста, 4 кондитера работали около 4 часов, пишет napoli1.com.

Пирог "Пастьера Наполетана", типичный для пасхальной традиции, до субботы будет выставлен в кафе, а с 13 апреля его можно будет попробовать абсолютно бесплатно.

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