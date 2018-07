Италия: конкурс фуд-блогеров и шеф-поваров приглашает россиян

Как и ранее, его организаторы - «Risate&Risotti» (www.risateerisotti.it) - посвятили конкурс памяти шеф-повара Джузеппины Карбони (Giuseppina Carboni). Генеральным спонсором мероприятия выступило агропромышленное объединение производителей знаменитого

итальянского твердого сыра Пармезан (Consorzio Parmigiano Reggiano DOP).

В этом году конкурс прошел под лозунгом: «In viaggio tra buona cucina e divertimento» («В путешествии между хорошей едой и развлечением»). Его финал состоялся в г. Атесса (Atessa, провинция Кьети, регион Абруццо) 14 июля 2018 г., традиционно соединив в себе наслаждение от хорошей еды с удовольствием от приятного застолья в хорошей компании и в сопровождении известных юмористов.

ОБ АВТОРЕ

Автор идеи и художественный руководитель проекта «Risate&Risotti» - Лука Пуццуоли (Luca Puzzuoli) - в течение нескольких лет возглавлял Ассоциацию «Palazzo del Gusto» и был директором Энотеки региона Умбрия (Enoteca Regionale dell’Umbria), расположенной в здании бывшего монастыря (ex convento di San Giovanni, Via Ripa

Serancia 16, Orvieto, провинция Терни, регион Умбрия), который получил название «Дворца Вкуса» (Palazzo del Gusto). Здесь регулярно проводятся тематические вечера и

прочие эногастрономические мероприятия. Автор идеи многих из них, Лука Пуццуоли является также постоянным участником ряда телевизионных передач («Casa Alice» на

Alice TV, TG1 и «Terra e Sapori» на Rai 1, «Gusto» на Canale 5, на канале Marco Polo TV), а также автором и арт-директором многих мероприятий, проводимых по всей Италии. Их цель - популяризация здорового питания и эногастрономических традиций региона Умбрия и Италии в целом, продуктов питания «Made in Italy» и кулинарного искусства.

О ПРОЕКТЕ И КОНКУРСЕ

«Risate & Risotti» - так называемый энокомикогастрономический проект Луки Пуццуоли, его основная тема - как научиться жить лучше. Формула предполагает две основные составляющие: кулинарное искусство с привлечением звездных шеф-поваров и

юмористическое искусство при участии известных артистов, постоянных участников популярных телевизионных передач, таких как «Colorado» и «Zelig».

Придуманный Лукой Пуццуоли конкурс «Contest Rice Food Blogger» посвящен Giuseppina Carboni, одной из шеф-поваров, внесших наибольший вклад в реализацию идеи «Risate & Risotti». Конкурс адресован фуд-блогерам, которые желают попробовать свои силы в соревновании, зарегистрировав на сайте «Risate & Risott» от одного до трех рецептов блюд на базе риса (закуски, первые, вторые блюда или десерты). Только за пять лет проведения конкурса (2012-2016) на сайте были зарегистрированы 2200 оригинальных рецептов блюд из риса.

ОСОБЕННОСТИ ЭТОГО ГОДА

В этом году конкурс состоял из 12 этапов, проходивших в шести регионах Италии (Умбрии, Лацио, Марке, Абруццо, Кампании и Эмилии-Романии). В рамках конкурса были организованы два кулинарных шоу в двух институтах гостиничного дела: в Аджероле (Agerola, провинция Неаполя, Кампания) и Вайрано Патенора (Vairano Patenora, провинция Казерты, регион Кампания). 30 звездных шеф-поваров участвовали в подготовке и проведении конкурса, 118 фуд-блогеров зарегистрировались для участия в нем, а 110 профессиональных шеф-поваров поборолись за премию «Chef del Risotto».

По правилам конкурса, для участия в нем любой желающий фуд-блогер должен разместить на сайт «Risate&Risotti» свой собственный (естественно, ранее неопубликованный) рецепт блюда на основе риса. В этом году это можно было сделать с 7 мая по 2 июня 2018 г. включитально. Рецепты, зарегистрированные на сайте «Risate&Risotti», должны содержать полный перечень ингредиентов с их точной дозировкой, должны описывать ясно и четко весь процесс приготовления блюда, сопровождаться качественными фотографиями как готового блюда, так и всех основных

этапов его приготовления. Основными критериями при оценке рецептов, как и в предыдущие годы, были: качество представления блюда и сопровождающих его фотографий, сложность приготовления блюда и его полезность для здоровья, а также степень доступности ингредиентов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Специальное экспертное жюри из всех зарегистрированных рецептов выбрало 12 лучших. Их авторы приняли участие в полуфинале конкурса, который проходил 16 июня 2018 г. в г.Терни (Terni, регион Умбрия) в здании «La Chef Academy scuola di cucina», где базируются престижные профессиональные кулинарные курсы. Каждый из участников

полуфинала получил Mistery Box находящимися внутри неизвестными ему заранее ингредиентами, на основе которых должен был приготовить за определенное время ризотто. «Мистические коробки» подготовил для полуфиналистов в этот раз шеф-повар Gregori Nalon. Финалистами конкурса стали пять фуд-блогеров: Marta&Bianca Berti, Raffaella Fenoglio, Federica Gianelli, Angela Simonetti и Tamara Cinciripini. В жюри в этом году вошли: шеф мероприятия, Luca Puzzuoli, шеф-повара Massimiliano Mandozzi, Santino Strizzi, Gregori Nalon, Stefano De Iuliis, блог «Titti Dell'Erba», журналисты Jolanda Ferrara, Gino Stanghellini, фуд-блогеры Cristiana Curri, Ilaria Bertinelli и Alba Simigliani.

ПОБЕДИТЕЛИ, НАГРАДЫ И ПОДАРКИ

Согласно условиям конкурса, все его полуфиналисты получили специальные аттестаты, фирменные фартуки «Chef Academy», а также подарки от спонсоров Конкурса. Все финалисты получили ценные подарки от «Parmigiano Reggiano», «Riso Maremma», «Pasta Verrigni», «Pomodoro Ciro Flagella», «Le Creuset» и «Azienda L'Isola D'Oro». Двое лучших участников финала получили специальные премии от «Casolaro Hotellerie» и других спонсоров Конкурса. Победитель конкурса «Contest Rice Food Blogger 2018 – Chef Giuseppina Carboni» получил почетное звание «Ambasciatore del Parmigiano Reggiano» и возможность увидеть книгу собственных рецептов, специально изданную под редакцией сайта «Risate&Risotti» в типографии «Ceccarelli di Acquapendente». Книга рецептов будет

представлена на одном из вечеров юмора «Risate&Risotti». 20 экземпляров книги победитель Конкурса получит в подарок, а также возможность купить остальные по специальной цене. Кроме того, победитель получает право участия в трех кулинарных вечерах «Risate&Risotti», ему будет обеспечено бесплатное проживание и полный

пансион, а также возможность находиться рядом с известными шеф-поварами во время их мастер-классов и увидеть свое имя на афишах этих кулинарных мероприятий, на их официальных сайтах и в центральной прессе.

Победителями конкурса «Contest Rice Food Blogger 2018 – Chef Giuseppina Carboni» стали две сестры, фуд-блогеры Marta&Bianca Berti, их блог называется «Tritabiscotti» (http://tritabiscotti.blogspot.com ), а конкурсным блюдом, принесшим им победу, было ризотто под названием «Bacca-qui Bacca-là». Второе место получила Raffaella Fenoglio

(Liguria), третье – Federica Gianelli (Lombardia), четвертое – Angela Simonelli (Toscana) и пятое – Tamara Cinciripini (Marche). Телеканал «Marcopolo TV» планирует в скором времени посвятить одну из своих передач финалу конкурса «Contest Rice Food Blogger 2018 – Chef Giuseppina Carboni».

РИЗОТТО ПО СПЕЦРЕЦЕПТУ

В этом году накануне проведения финала конкурса «Contest Rice Food Blogger 2018 – Chef Giuseppina Carboni», 13 июля 2018 г., в сувенирном магазине «Carrunchio Regali» (Atessa, провинция Кьети, Via Santa Lucia 66) состоялось кулинарное шоу победительницы конкурса «Contest Rice Food Blogger – Chef Giuseppina Carboni» 2016 года Кристианы Курри (Cristiana Curri, blog «Le Chicche di Cristiana») и победительницы 2017 года Иларии Бертинелли (Ilaria Bertinelli, blog «Uno Chef per Gaia"), которые приготовили ризотто по специальному рецепту (Risotto Parmigiana Romana con melanzane, pomodoro «Ciro Flagella», mantecato con Parmigiano Reggiano, olio «Infinito», stracciatella, servito con stracciatella e Prosciutto di Parma croccante). После дегустации ризотто участники вечера поприветствовали финалистов конкурса «Contest Rice Food Blogger 2018 – Chef Giuseppina Carboni», которые состязались 14 июля 2018г. в ресторане «Vittoria Restaurant» (Viale Rimembranza, 1, Atessa, провинция Кьети).

Гала-ужин в тот вечер был подготовлен шеф-поваром Stefano DeIuliis и сопровождался он вечером юмора под названием «I Sequestrattori». Одним из главных героев мероприятия стало также восхитительное «Orvieto» благодаря давнему и плодотворному сотрудничеству между «Risate&Risotti» и агропромышленным объединением по защите

вин Орвьето (Consorzio Tutela Vini di Orvieto). В вечер финала был проведен также конкурс для шеф-поваров по приготовлению ризотто. Шеф-повар ресторана Castadiva Resort & SPA (Via Caronti, 69, Blevio, Lago di Como) Massimiliano Mandozzi получил премию «Chef del Risotto 2018».

НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Лука Пуццуоли, вручая победителю награды и подарки от спонсоров конкурса, подчеркнул, что начиная со следующего года «Contest Rice Food Blogger» станет международным и для участия в нем приглашаются фуд-блогеры и шеф-повара в том числе из России, а «Risate&Risotti», в свою очередь, обещают стать частым гостем на озере Комо, где проживает многочисленная русскоязычная диаспора и где очень любят отдыхать российские туристы.

Официальную информацию о проведении конкурса можно найти в Facebook на страницах: Risate & Risotti и Rice Food Blogger, а также в Instagram по адресу: #ricefoodblogger.

Ирина Раскина