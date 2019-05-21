Италия: Конте согласовал контракт с «Интером»
Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте близок к тому, чтобы возглавить «Интер».
По информации источника, 49-летний специалист согласовал контракт с миланским клубом. Соглашение между сторонами будет рассчитано на три или четыре года.
Отмечается, что Конте намерен снова сделать «Интер» претендентом на чемпионство в серии А, пишет news.sportbox.ru.
В настоящее время черно-синих возглавляет Лучано Спаллетти. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 66 очков.