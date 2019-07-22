Италия: Корреа согласовал условия контракта с «Миланом»

Детали соглашения не разглашаются. Несмотря на согласие Корреа перейти в миланский клуб, переговоры не закончились. Клубы до сих пор не договорились о цене трансфера. «Милан» готов отдать за 24-летнего аргентинца не более, чем 40 миллионов евро, в то время, как мадридский клуб требует 50 миллионов евро.

Ожидается, что переговоры закончатся на следующей неделе, пишет news.sportbox.ru.

Корреа выступает за «Атлетико» с 2014 года.