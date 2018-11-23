Италия: кости из посольства Ватикана

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Италия Италия

Италия: кости из посольства Ватикана

Основная версия следствия не подтвердилась.

Кости принадлежали мужчине, умершему не позднее 1964 года.

Человеческие останки, обнаруженные в посольстве Ватикана в Риме, принадлежали мужчине, умершему не позднее 1964 года, сообщает информагентство Askanews в пятницу, 23 ноября.

К таким выводам следователи и врачи пришли после проведения некоторых анализов, в том числе теста ДНК. Таким образом основная версия следствия не подтвердилась, передает regnum.ru.

Как сообщалось ранее, человеческие кости были обнаружены в конце октября 2018 года под полом на полуподвальном этаже здания ватиканской нунциатуры в Риме. Их нашли члены ремонтной бригады, которые должны были заменить покрытие.

По предварительной информации, останки принадлежали двум девушкам в возрасте от 12 до 16 лет. Это подтверждало основную версию следствия, согласно которой останки могли принадлежать либо Эмануэлле Орланди, 15-летней дочери сотрудника одной из ватиканских служб, бесследно исчезнувшей летом 1983 года, либо ее ровеснице, столь же бесследно исчезнувшей в том же году Мирелле Грегори.

Позже следователи сообщили, что кости принадлежали человеку, скончавшемуся в возрасте около 30, а не 15 лет. Информация о том, что кости принадлежали двум разным людям, уточняется.

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