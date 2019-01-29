Италия: костюм остался дома

Управляющий автогоночного подразделения Pirelli Формула-1 Марио Изола ночное время проводит за рулем миланской неотложки. 48-летнего топ-менеджера знают все любители гонок, без него не обходится ни один этап Формулы-1. В своих многочисленных интервью он рассказывает об особенностях шин и красноречиво рассуждает о переходе на 18-дюймовый формат. Но раз в неделю Марио становится в буквальном смысле другим человеком: меняет свой дорогой дизайнерский костюм на медицинскую форму и прямиком из штаб-квартиры Pirelli в центре Милана направляется в отделение "Фиолетового креста" (Croce Viola di Milano) на Виа Гуэдцони 34, чтобы с 7 вечера до 5 утра отработать смену в качестве рядового водителя "скорой помощи".

Изола начал заниматься добровольческой деятельностью в 18 лет, последовав примеру друзей. С тех пор волонтариат, которым в Италии при желании может заняться любой человек (достаточно закончить курсы, сдать экзамен и быть готовым пройти ежегодную переквалификацию), стал для него не просто второй работой, а образом жизни и местом, где можно выстроить по-настоящему искренние человеческие отношения.

"Это мой выбор, я не герой. Волонтеры - большая семья, в нашей ассоциации состоят 140 человек. Когда переживаешь вместе с людьми сложные ситуации, то вы непременно становитесь друзьями", - признается Марио.

Работу миланского "фиолетового креста" координирует единая служба спасения. Достаточно позвонить по номеру 112 и вполне возможно, что именно Марио Изола ввиду катастрофической нехватки водителей примчится на помощь. Правда, продемонстрировать свое филигранное высокоскоростное вождение бывшему гонщику на миланских улицах при всем желании не получается, пишет rg.ru.

"Управлять машиной "скорой помощи" не так просто. За рулем необходима максимальная концентрация, и вы должны помнить, что в вашей машине находятся люди. В Милане, как и в любом крупном городе, порой бывает опасно на дорогах, поскольку другие водители далеко не всегда пропускают "скорую помощь", - негодует топ-менеджер Pirelli.

Марио Изола является частью "команды" Pirelli с 1996 года, сумев за последние 20 с лишним лет сделать головокружительную карьеру от простого инженера, тестирующего шины, до главы одного из ключевых подразделений компании. Однако по-настоящему нужным, как выяснилось, он себя ощущает за рулем миланской неотложки. Кроме того, эта работа, по словам Марио, помогает взглянуть на собственную жизнь совершенно другими глазами.

"Иногда мы приезжаем на вызов к пожилому человеку, который не может уснуть из-за болей в животе. В других случаях нас могут вызвать на место автомобильной аварии, в которой погибли молодые люди. Мне нравится этим заниматься и быть полезным людям. Участие в подобных проектах открывает глаза, и ты понимаешь, что в мире есть другая жизнь, а не только Формула-1 или автоспорт. Это также помогает осознать, насколько мне повезло - я вырос в хорошей семье, у меня были возможности реализоваться", - признается Марио Изола, который после очередной 10-часовой смены направится домой, чтобы поспать пару часов и вновь вернуться в комфортабельный небоскреб Pirelli, расположенный в самом сердце Милана.