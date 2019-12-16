Италия: кот стал причиной задержки авиарейса Бейрут — Милан

По данным издания, кот умудрился выбраться из переноски и сбежать от хозяйки в аэропорту Бейрута. Из-за бегства животного было принято решение о задержке авиарейса, пишет regnum.ru.

Самолёт не вылетал из аэропорта до тех пор, пока пушистый беглец не был найден. Сотрудники аэропорта обнаружили животное в серверной аэропорта.

Кот благополучно вернулся к хозяйке, которая расплакалась от радости. После этого самолёт вылетел в Милан. Общая задержка авиарейса составила 50 минут.