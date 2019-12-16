Италия: кот стал причиной задержки авиарейса Бейрут — Милан

Понедельник, 16 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: кот стал причиной задержки авиарейса Бейрут — Милан

Кот, принадлежащий пассажирке из Италии, стал причиной задержки авиарейса компании MEA, направлявшегося из столицы Ливана города Бейрута в Милан.

По данным издания, кот умудрился выбраться из переноски и сбежать от хозяйки в аэропорту Бейрута. Из-за бегства животного было принято решение о задержке авиарейса, пишет regnum.ru.

Самолёт не вылетал из аэропорта до тех пор, пока пушистый беглец не был найден. Сотрудники аэропорта обнаружили животное в серверной аэропорта.

Кот благополучно вернулся к хозяйке, которая расплакалась от радости. После этого самолёт вылетел в Милан. Общая задержка авиарейса составила 50 минут.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)