Италия: кот стал причиной задержки авиарейса Бейрут — Милан
Кот, принадлежащий пассажирке из Италии, стал причиной задержки авиарейса компании MEA, направлявшегося из столицы Ливана города Бейрута в Милан.
По данным издания, кот умудрился выбраться из переноски и сбежать от хозяйки в аэропорту Бейрута. Из-за бегства животного было принято решение о задержке авиарейса, пишет regnum.ru.
Самолёт не вылетал из аэропорта до тех пор, пока пушистый беглец не был найден. Сотрудники аэропорта обнаружили животное в серверной аэропорта.
Кот благополучно вернулся к хозяйке, которая расплакалась от радости. После этого самолёт вылетел в Милан. Общая задержка авиарейса составила 50 минут.