Италия: Крампусы напали на мигрантов

Среда, 11 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: Крампусы напали на мигрантов

В Италии толпа Крампусов избивала прохожих мигрантов из Африки.

Рождественская традиция переодеваться в рогатых монстров встревожила европейскую полицию. Обряд переодевания в Крампуса — рогатое существо из европейского фольклора — собирает все больше жалоб из-за непристойного поведения ряженых.

Согласно рождественской традиции, принятой в альпийских странах, мужчины переодеваются в монстра с козлиными рогами и пугают детей и взрослых с конца ноября по середину декабря.

Однако в последние годы в полицию поступает все больше жалоб на разгулявшихся ряженых: чаще всего ходят они в нетрезвом виде, уже зафиксированы и случаи насилия. Так, в Австрии прохожий получил удар прутьями по лицу, пишет euromag.ru.

Также люди в костюмах Крампуса избили двоих пожарных. В Интернете распространяется видео, как в Италии толпа Крампусов избивает прохожих, которые в ужасе разбегаются в стороны. Местные СМИ пишут, что избивали ряженые в основном мигрантов из Африки.

Как пишет The Guardian, местные власти пытаются разделять ряженых и зрителей и даже запрещают продажу алкоголя в определенные дни, однако пока это не помогает. 

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