Италия: круизные лайнеры отменили заход в Венецию

Понедельник, 18 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: круизные лайнеры отменили заход в Венецию

Четыре круизных лайнера, которые должны были сделать остановку в грядущие выходные в Венеции, направлены в другие порты.

Об этом сообщает ТАСС.

Вместе с тем, как рассказали ТАСС в администрации порта, все службы гавани работают штатно - принимаются грузовые и торговые суда.

Высокий уровень воды сохранятся в городе до сих пор, сообщают итальянские СМИ.

В связи с потопом в Венеции закрыли все школы, некоторые из них также затопило. Ограничено движение главного городского транспорта — речные трамваи останавливаются только на основных пристанях.

СМИ отмечают, что на улицах города малолюдно, но некоторые туристы все же фотографируются на затопленных площадях. В частности, затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко — одну из главных достопримечательностей города.

Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.

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