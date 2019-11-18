Италия: круизные лайнеры отменили заход в Венецию
Четыре круизных лайнера, которые должны были сделать остановку в грядущие выходные в Венеции, направлены в другие порты.
Об этом сообщает ТАСС.
Вместе с тем, как рассказали ТАСС в администрации порта, все службы гавани работают штатно - принимаются грузовые и торговые суда.
Высокий уровень воды сохранятся в городе до сих пор, сообщают итальянские СМИ.
В связи с потопом в Венеции закрыли все школы, некоторые из них также затопило. Ограничено движение главного городского транспорта — речные трамваи останавливаются только на основных пристанях.
СМИ отмечают, что на улицах города малолюдно, но некоторые туристы все же фотографируются на затопленных площадях. В частности, затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко — одну из главных достопримечательностей города.
Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро сообщил, что собору Святого Марка нанесен значительный ущерб.