Италия: круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе

Понедельник, 08 Июль 2019 Италия Италия

Италия: круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе

В Венеции круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе во время шторма.

В сети появились кадры, на которых видно, как круизный лайнер чуть не протаранил причал на венецианской площади Сан-Марко во время шторма.

Costa Deliziosa на буксирах выходил из порта и прошел всего в нескольких метрах от берега. Капитану корабля удалось избежать аварии, в результате инцидента никто не пострадал. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил на странице в Facebook о намерении запретить круизным судам заходить в порт Венеции, пишет russian.rt.com.

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