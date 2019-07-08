Италия: круизный лайнер чуть не врезался в прибрежное кафе

В сети появились кадры, на которых видно, как круизный лайнер чуть не протаранил причал на венецианской площади Сан-Марко во время шторма.

Costa Deliziosa на буксирах выходил из порта и прошел всего в нескольких метрах от берега. Капитану корабля удалось избежать аварии, в результате инцидента никто не пострадал. Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил на странице в Facebook о намерении запретить круизным судам заходить в порт Венеции, пишет russian.rt.com.