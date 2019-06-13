Италия: Крунич перейдет из «Эмполи» в «Милан»
Полузащитник «Эмполи» Раде Крунич готов подписать четырехлетний контракт с «Миланом».
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что сделка по 25-летнему боснийцу обойдется «Милану» в 8 миллионов евро плюс бонусы, а уже на следующей неделе игрок пройдет медицинское обследование в новом клубе.
В прошедшем сезоне Крунич провел в составе «Эмполи» 34 матча, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач. До «Эмполи» он выступал в Италии в составе «Вероны», пишет news.sportbox.ru.