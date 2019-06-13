Италия: Крунич перейдет из «Эмполи» в «Милан»

Четверг, 13 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Крунич перейдет из «Эмполи» в «Милан»

Полузащитник «Эмполи» Раде Крунич готов подписать четырехлетний контракт с «Миланом».

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что сделка по 25-летнему боснийцу обойдется «Милану» в 8 миллионов евро плюс бонусы, а уже на следующей неделе игрок пройдет медицинское обследование в новом клубе.

В прошедшем сезоне Крунич провел в составе «Эмполи» 34 матча, забив 5 голов и отдав 5 результативных передач. До «Эмполи» он выступал в Италии в составе «Вероны», пишет news.sportbox.ru.

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