Италия: крупные корабли перестанут заходить в лагуну Венеции

Пятница, 09 Август 2019 Италия Италия

Италия: крупные корабли перестанут заходить в лагуну Венеции

Крупные круизные суда перестанут заходить в лагуну Венеции уже в сентябре 2019 года.

Об этом заявил в среду, 7 августа, министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли.

Пассажиров будут высаживать с таких судов на двух временных причалах, расположенных за границей лагуны, пишет regnum.ru.

Дискуссии о необходимости ограничить вход в лагуну Венеции для крупных судов возобновились летом 2019 года, когда во время шторма один из круизных кораблей едва не врезался в городскую набережную.

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