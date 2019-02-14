Италия: кто оплатит строительство нового виадука в Генуе

Четверг, 14 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: кто оплатит строительство нового виадука в Генуе

Строительство нового виадука в Генуе оплатит оператор рухнувшего моста.

Стоимость сноса и нового строительства составит почти 300 млн евро

Правительство Италии выполнит свое обещание, все расходы по сносу остатков рухнувшего генуэзского моста Моранди и строительству нового виадука возьмет на себя его прежний оператор, написал на своей странице в Twitter в среду, 13 февраля, министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Он отметил, что получил от руководителей компании Autostrade письмо, в котором они подтвердили готовность выплатить 290,9 млн евро. «Вот и хорошо», — резюмировал Тонинелли.

14 августа 2018 года в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. Основными причинами трагедии по итогам расследования сочли конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание, пишет regnum.ru.

Итальянские власти еще в августе заявили об ответственности за трагедию компании Autostrade, «дочки» группы Benetton, оператора данной платной трассы, а также своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения с бизнесом на несправедливых условиях (как намекали министры, небезвозмездно).

Осенью министры обещали разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать 150 млн евро. Обсуждался вопрос о ренационализации отрасли и об исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом на несправедливых условиях. Окончательных решений по этим вопросам не принято. Новый мост должен быть достроен в конце 2019 года. Стоимость проекта оценивается в 200 млн евро.

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