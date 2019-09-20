Италия: Куадрадо может продлить контракт с «Ювентусом»

Об этом 19 сентября сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, руководство туринской команды собирается провести встречу с представителями 31-летнего футболиста для обсуждения условий нового соглашения.

Также сообщается, что новый контракт игрока будет рассчитан до 2022 года, и что переговоры сторон состоятся в октябре нынешнего года, пишет regnum.ru.

Отметим, в нынешнем сезоне Хуан Куадрадо сыграл в трех матчах за «Ювентус» и отметился в них одним голом. Его текущий контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.